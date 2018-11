Digital World Digital World 3 - Tra futuro e futuribile P.22

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone. Nella puntata di oggi: scopriamo subito un uso buono, giusto e virtuosissimo del digitale grazie all'esperienza di tre esperti in storia e in conservazione dei beni culturali; e poi: il giornalismo diventa cyber e inaugura un altro modo per cercare e divulgare le notizie.

Ne parla la super cyber giornalista Carola Frediani; sprigionare l'enorme creatività dei bambini tramite l'informatica si può, e ce lo mostra senz'ombra di dubbio l'educatore museale Paolo Gallese; e infine: l'algoritmo ci domina, ci scruta, sa tutto di noi. Come renderlo più trasparente e democratico? Ci ha riflettuto il giornalista e saggista Michele Mezza nel suo libro “Algoritmi di libertà”.