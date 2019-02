Digital World Digital World 3 - Tra futuro e futuribile P.30

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone.

Nella puntata di oggi: esiste un posto online dove invece la ricchezza linguistica è ancora un must? Sì: sono i social dell'Accademia della Crusca; nuove cittadinanze digitali crescono: le esperienze di Barcellona e dell'Estonia; Emergency si fa digitale e ci fa conoscere il mondo coi suoi occhi. Vedere per credere; e infine: l'esperto di cinema, nuovi media e nuove tecnologie Simone Arcagni indaga i modi in cui la visione naturale dell'occhio è sempre più intrecciata con quella artificiale delle macchine.