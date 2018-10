Digital World Digital World - Sommario pt.21

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone. Nella puntata di oggi: un portale dedicato ai singoli caduti della Grande Guerra, per non dimenticarli.

È “Pietre nella rete” e ce ne parla Giorgio Uberti; la storia è tutta intorno a noi e la possiamo ricostruire con il Gis, il Geographical Information System. Ci dice come Massimiliano Gava; non aprite quella voce: l'annoso problema del rapporto tra le voci di Wikipedia e le fonti storiche nell'opinione di Igor Pizzorusso; e infine: si sente spesso dire che i bitcoin vanno “estratti”. Ma come si estraggono? Ce lo spiega Gabriele Stampa di Bitminer Factory.

In onda domenica 21 ottobre alle ore 22.30 su Rai Scuola canale 146 dt.

Per rivedere tutte le puntate di Digital World clicca qui