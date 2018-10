EDGAR ALLAN POE – The Last Four Days EDGAR ALLAN POE – The Last Four Days

Dal 3 ottobre arriva su Rai Scuola il nuovo programma in lingua inglese targato Rai Cultura, dedicato allo scrittore Edgar Allan Poe. EDGAR ALLAN POE - THE LAST FOUR DAYS è dedicato al poliedrico autore americano dalla personalità complessa, che ha dato con la sua opera un contributo essenziale alla storia della lettura mondiale, ponendosi come capostipite di nuovi generi letterari, dall’horror alla detective story. Un autore capace di precorrere i tempi e di prefigurare artisticamente gli studi sull’inconscio e le scoperte della psicoanalisi. L’opera di Edgar Allan Poe viene analizzata e approfondita nei suoi vari aspetti, letterari, artistici, sociologici, psicologici e antropologici, grazie al contributo di esperti e studiosi. La prosa potente e suggestiva dell’autore americano viene proposta nella lettura in lingua originale inglese dei brani più significativi tratti dai suoi racconti. La rappresentazione dei suoi ultimi giorni di vita tra incubi e ricordi confusi, ricrea l’atmosfera di mistero che avvolge la fine dello scrittore americano. Un programma per conoscere, capire, riflettere su un autore enigmatico e moderno, la cui influenza non ha mai smesso di ispirare il mondo dell’arte, nelle sue varie espressioni, fino ai nostri giorni. L’analisi del prof. Fabio Vittorini, docente di Letterature Comparate alla IULM di Milano, si snoda attraverso le sei puntate toccando gli elementi più significativi della vita e dell’opera di Poe, messi in relazione anche con le altre forme artistiche, dalla pittura, al fumetto, dal cinema alla televisione. Ulteriori spunti di riflessione sono sviluppati dalla psicologa Simona Abate, dalla sociologa Cecilia Costa, dallo storico della medicina Andrea Grignolio dal filosofo Benedetto Ippolito. In onda dal 3 ottobre, ogni lunedì e mercoledì alle ore 16.30, su Rai Scuola canale 146 dt.