EDGAR ALLAN POE – The Last Four Days Edgar Allan Poe - The last four days: Chapter Five

Il racconto di investigazione. Poe fondatore del genere detective story. La ricerca della verità attraverso l’analisi degli indizi e il criminal profiling. Il metodo induttivo nell’indagine. Influenze nella letteratura e nel cinema. Lettura in lingua originale inglese di brani tratti dal racconto The Purloined Letter.