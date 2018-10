EDGAR ALLAN POE – The Last Four Days Edgar Allan Poe - The last four days: Chapter Four

Poe capostipite del giallo psicologico. La narrazione in prima persona. Il punto di vista della vittima o del carnefice. La psiche e il suo lato oscuro nell’opera di Poe. La geometria del terrore. Influenze nella letteratura e nel cinema. Lettura in lingua originale inglese di brani tratti dal racconto The Pit and the Pendulum.