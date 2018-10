EDGAR ALLAN POE – The Last Four Days Edgar Allan Poe - The last four days: Chapter Three

Dal gotico all’horror. La forma del racconto nella produzione di Poe. L’inconscio e la coscienza. Le fobie, la paura come esperienza interiore. Il problema della coscienza. Anticipazioni della psicoanalisi di Freud. Lettura in lingua originale inglese di brani tratti dal racconto The Fall of the House of Usher.