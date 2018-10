Digital World Enrica Salvatori. La storia si fa digital. Cos`è la Digital History

Digital Hostory e Public History, come si uniscono? Ce ne parla la storia Enrica Salvatori.

La novità nel fare storia negli ultimi anni, spiega, è data dal digital e dal public. La digital history usa gli strumenti digitali per affinare il metodo di ricerca storico.

La digital history è però anche sul web, e per essere veramente efficace deve essere pensata anche per il pubblico, consentendo l'interazione e il coinvolgimento di fonti che riguardano proprio gli utenti oppure chiedendo la collaborazione delle persone, ad esempio per interpretare una fonte antica.