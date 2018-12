Digital World Francesca Bria. Cittadini della cripto moneta. Reddito di cittadinanza digitale

A Barcellona, all'interno del progetto di digitalizzazione della città, hanno un esperimento pilota riguardante il reddito di cittadinanza tramite la cripto moneta. Ce ne parla l'Assessore all'Innovazione digitale, l'italiana Francesca Bria. L'esperimento è stato pensato soprattutto per i giovani o per le famiglie in difficoltà ed è elargito dal Comune e disponibile online. Questo progetto pilota implica la creazione di una piattaforma digitale che possa dare non solo reddito ma anche l'accesso a diversi tipi di servizi.