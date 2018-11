Digital World Francesco Costa. Il mondo in 3 podcast. The Wilderness, Konrad, Risciò

Quali sono i migliori podcast da ascoltare?

Secondo il giornalista Francesco Costa tre in particolare: The Wilderness (fatto negli Usa da un gruppo di ex collaboratori di Barack Obama), il podcast di Konrad (realizzato da Il Post, che si "occupa di cose europee"), e il terzo è Risciò (che ci racconta la Cina).