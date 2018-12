Digital World Francesco Costa. Nel mirino di Trump. Crescita abbonati grandi testate americane

La carta è morta? Viva la carta! Negli ultimi anni, ci racconta il giornalista Francesco Costa, le grandi testate americane hanno visto crescere il numero dei loro abbonati, sia in cartaceo che in digitale, talvolta ottenendo anche i conti in attivo.

In alcuni casi è coinciso con il trovarsi nel mirino del presidente Trump, perché gli attacchi di Trump al New York Times e al Washington Post hanno attirato l'attenzione di chi è contro di lui. Ma questi due giornali avevano già iniziato il loro rinnovamento manageriale e avevano anche innalzato il livello qualitativo del loro giornalismo.