Digital World Francesco Costa. Ti racconto un podcast. Com`è nato, cosa è diventato

Come è nato e cosa è oggi il podcast?

Il podcast, spiega Francesco Costa, è uno strumento narrativo, e non solo giornalistico, abbastanza "antico", diventato noto soprattutto negli Usa agli inizi del 2000.

Recentemente è tornato in auge, dopo una periodo nel quale era ridotto sostanzialmente alla registrazione di trasmissioni radio o tv. Oggi è più utilizzato come strumento nativo, con prodotti originali creati per lui.