Digital World Giorgio Uberti. Dalla pietra al web. Memoriale virtuale della Grande Guerra

“Pietre nella rete” vuole recuperare i monumenti dei caduti della prima Guerra Mondiale, i cui nomi scolpiti sono spesso illeggibili e dimenticati.

È un progetto curato da Pop History che raccoglie le storie di queste persone per ricostruirle e ricordarle in un memoriale virtuale dove, comune per comune, vengono raccontate le storie e le vite dei singoli caduti durante la Grande Guerra.

Il progetto è partito in Emilia Romagna e ce lo racconta lo storico Giorgio Uberti.