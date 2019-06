Gli speciali di Rai Scuola Gli Speciali di Rai Scuola: Diritto allo studio, arma di pace

Per affrontare fenomeni sociali difficili come la dispersione scolastica è necessario mettere in campo tutte le energie e le idee disponibili. È quello che hanno fatto i docenti e gli studenti dell’ITC Galiani di Napoli che, all’interno del progetto Dalle aule parlamentari alle aule di scuola, si sono resi protagonisti di una serie di iniziative per raccontare e contrastare al meglio questo fenomeno.

Lo Speciale di Raiscuola Diritto allo studio, arma di pace segue tutte le loro iniziative, dagli incontri extracurricolari con psicologi e con realtà legate alla cittadinanza attiva presenti sul territorio, passando dall’approfondimento dell’analisi del problema e dall’incontro con un maestro di strada, fino alla realizzazione di un video che racchiude la loro esperienza.

Dedizione, passione ed impegno sono i primi passi necessari per arginare l’abbandono scolastico e le conseguenze di questa deriva. I ragazzi dell’ITC Galiani lo stanno imparando davvero bene.