Invito alla lettura: formare lettori indipendenti Invito alla lettura - Biblioteca di classe (pt.3)

Gli studi sulla lettura confermano ciò che insegnanti ed educatori già conoscono da anni: più i ragazzi sono circondati dai libri e maggiori saranno le possibilità che diventino lettori. Ancora meglio se i ragazzi sono a contatto con i libri nell’ambiente che frequentano quotidianamente, ovvero la classe. Nella puntata parliamo della biblioteca di classe come strumento fondamentale per promuovere la lettura, soprattutto per i ragazzi che in casa possiedono pochi libri.