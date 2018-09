Invito alla lettura: formare lettori indipendenti Invito alla lettura: formare lettori indipendenti

La nuova serie del programma “Invito alla lettura” è dedicato alle attività di educazione alla lettura e alla literacy, che sostengono la formazione degli studenti come lettori indipendenti. Un lettore indipendente matura preferenze di lettura, è in grado di scegliere i libri in autonomia, si confronta con i suoi pari e sviluppa un pensiero critico.

Ogni puntata si sviluppa in tre fasi. Una prima parte è dedicata alle basi teoriche della literacy per gli adolescenti. Una seconda fase alla realizzazione delle pratiche efficaci in classe e infine all’apprendimento cooperativo tra docenti che si confrontano sulle nuove conoscenze ed esperienze realizzate per valorizzare le reciproche competenze sulla lettura.

Il programma si rivolge a insegnanti e educatori, ma anche i genitori possono trarre spunto dalle diverse iniziative presentate per promuovere la lettura in casa con i ragazzi.

I temi trattati includono: valutazione del lettore, lettura indipendente, biblioteca di classe, strategie metacognitive, literacy disciplinare, abitudine alla lettura, dialogo nella lettura, pensiero critico, literacy digitale e scrittura sulla lettura con il quaderno del lettore.

In onda da lunedì 24 settembre alle ore 19.15 su Rai Scuola canale 146 dt.

Di seguito il calendario delle puntate:

Lunedì 24 settembre - Identità del lettore

Martedì 25 settembre - Lettura indipendente

Mercoledì 26 settembre - Biblioteca di classe

Giovedì 27 settembre - Strategie metacognitive

Venerdì 28 settembre - Literacy disciplinare

Lunedì 1 ottobre - Abitudine alla lettura

Martedì 2 ottobre - Dialogo nella lettura

Mercoledì 3 ottobre - Pensiero critico

Giovedì 4 ottobre - Literacy digitale

Venerdì 5 ottobre - Quaderno del lettore