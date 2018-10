Invito alla lettura: formare lettori indipendenti Invito alla lettura - Identità del lettore (pt.1)

Quando gli studenti arrivano alla scuola secondaria già possiedono esperienze pregresse di lettura.

Ogni ragazzo ha una storia, interessi e competenze di lettura differenti. Nella puntata parliamo di valutazione formativa per far luce sull’identità di ogni studente come lettore al fine di promuovere un piano di educazione alla lettura adeguato alla classe.