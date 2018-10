Invito alla lettura: formare lettori indipendenti Invito alla lettura - Lettura indipendente (pt.2)

La lettura indipendente può essere la strategia ideale per promuovere la lettura a scuola.

Ciò significa concedere ai ragazzi del tempo per leggere in classe senza porre limiti alle scelte personali. Per la formazione del gusto è necessario promuovere un rapporto positivo con la lettura, conoscere meglio il mondo dei libri, l’offerta editoriale e i generi letterari. Nella puntata vediamo alcune linee guida che potranno essere utili per costruire un percorso di lettura indipendente.