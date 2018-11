Digital World Jack Horner. La verità dietro Jurassic Park. Sapere che il T-Rex non corre...

Il paleontologo Jack Horner ci svela che lavorare con la Industrial Light & Magic, che ha realizzato la computer graphic di Jurassic Park, ha comportato che la ricostruzione dei dinosauri dovesse essere soprattutto adatta all'idea di Spielberg e che quindi si muovessero più come uccelli che come lucertole.

Lavorare al film quindi è stato interessante per mostrare al pubblico come effettivamente si muovevano i dinosauri, ma alla fine la decisione era di Spielberg, e quindi se un T-Rex doveva correre, nel film correva, mentre oggi sappiamo che un T-Rex in realtà non correva affatto.