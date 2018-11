Digital World Jack Horner. Ologrammi per un mondo perduto. Paleontologia digitale

Un buon esempio di come la tecnologia digitale stia aiutando la paleontologia è il “cat scanning”, l'imaging computazionale. Oggi possiamo veramente ricostruire anche l'ambiente dei dinosauri, tramite ologrammi. Ce ne parla il paleontologo Jack Horner. Stiamo cercando di trovare modi per visualizzare un intero ecosistema e ricostruirlo con la computer graphic.

Possiamo quindi avere un'idea migliore di come fossero i dinosauri ricostruendo virtualmente la carne dalle ossa e poi facendoli muovere in questo ecosiste, per capire come si muovevano nel loro 65 milioni di anni fa.