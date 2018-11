Digital World Laura Bordin. Un` amministrazione poco amministrata. I siti della PA italiana

Come funzionano i siti della PA? Sicuramente potrebbero migliorare, a sentire l'opinione della designer Laura Bordin, che elenca i principali difetti dei siti della pubblica amministrazione italiana, e cioè: un certo grado di autoreferenzialità (il sito è complicato perché l'ente è complicato); una mera trascrizione in ambito digitale di contenuti analogici; il fatto che spesso la ricchezza di informazioni messe online per gli utenti vengano percepite come caotiche, perché non sono ben organizzate da un design adeguato.