Digital World Luca Heltai. Supercomputer per superalgoritmi. High performance computer

L'high performance computing è l'arte di riuscire a sfruttare in maniera efficace ed efficiente tutti i processori di calcolo sulle infrastrutture di calcolo dei supercomputer.

Quindi, spiega Luca Heltai, docente di Analisi numerica alla Sissa di Trieste, non si tratta solo far girare dei conti su una macchina potente ma anche di far lavorare e coordinare un algoritmo in maniera efficiente. Progetti che usano l'hpc sono lo studio dei superconduttori, l'infinitamente piccolo o l'infinitamente grande.