Digital World Luca Perri. I trucchetti del divulgatore. Instagram, edutainment, storytellng

Un segreto per "acchiappare" il pubblico e portarlo alla scienza è di riferirsi a qualcosa che ha a che fare con il suo quotidiano.

Spesso si hanno domande su certi argomenti ma non si sa a chi rivolgersi. Come fare? Risponde l'astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, spiegando che, per esempio, alcuni usano Instagram per scrivere direttamente al divulgatore. Un altro trucco è quello di essere di intrattenimento, senza avere paura di svilire l'argomento. Lo storytelling infine è un ottimo trucco, perché il nostro cervello è adatto a seguire storie.