Digital World Luca Perri. La scienza è social. Sapere per tutti

Oggi è fondamentale parlare di scienza coi social per raggiungere un pubblico ampio, come chiarisce l'astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri.

In tal modo si possono raggiungere anche quelle persone che di loro spontanea volontà non andrebbe in un planetario. I social infatti sono immediati e gettano ami per solleticare la curiosità delle persone.