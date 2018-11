Digital World Marco De Vivo. Principio attivo: computer. Il chimico computazionale

Marco De Vivo ci presenta la figura del chimico computazionale, parte integrante di qualsiasi progetto di ricerca di nuovi farmaci.

Il chimico computazionale collabora con altri profili scientifici per progettare e realizzare nuovi farmaci. Per acquisire questa professionalità serve conoscere il computer ma serve anche la capacità di interagire con profili diversi, come il biologo o il farmacologo.

Per diventarlo è utile fare un dottorato di ricerca e fare un'esperienza in società o istituti adatti.