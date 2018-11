Memex Doc: CambiaMenti Memex Doc - CambiaMenti - pt.1: Uomo/Macchina

In questa puntata il conduttore Davide Coero Borga ci porta a scoprire come il concetto di ‘macchina’, centro della rivoluzione scientifica e tecnologica dell’Era Moderna, sia radicalmente mutato. Come i computer stiano imponendo di ripensare e riscrivere il rapporto uomo-macchina, dando ad Intelligenza Artificiale e Robotica il ruolo di alfabeto di questa riscrittura.

Lo farà anche attraverso i preziosi incontri con Evgheny Morozov, che metterà a fuoco i pericoli sociali ed economici di questi cambiamenti, e con Federico Faggin, che spiegherà perché pensiero creativo e consapevolezza non faranno mai parte di una macchina.