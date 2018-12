Memex Doc: CambiaMenti Memex Doc - CambiaMenti - pt.2: Energia

In questa puntata il conduttore Davide Coero Borga ci porta a scoprire come quello dell’Energia sia uno dei temi cruciali, già da adesso: nei prossimi 20 anni servirà il 30% di energia in più e dovremo ricavarla tutta da fonti rinnovabili. A spiegarlo sono numerosi studiosi del nostro Paese attivi nei più diversi campi della ricerca energetica.

Ma anche un ecologista di lungo corso, come Francesco Ferrante, e un grande architetto come Mario Cucinella: perché tutti i progetti delle città del futuro avranno al centro l’energia.