Memex Doc: CambiaMenti Memex Doc - CambiaMenti - pt.4: Curare

In questa puntata scopriamo come il futuro della medicina, sempre più personalizzata e preventiva, nonché quello delle terapie riabilitative sia in gran parte già cominciato.

E vediamo quanto centrali siano in questo senso le nuove tecnologie: computer science e big data prima di tutto. Come e perché ce lo spiega Roberto Cingolani, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Per capire i nuovi scenari della farmacopea incontriamo invece Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri.

In onda giovedì 15 novembre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.