Memex Doc: CambiaMenti Memex Doc - CambiaMenti - pt.5: Cibo

In questa puntata tentiamo di rispondere ad una delle domande più delicate: cosa mangeremo domani? Perché entro il 2050 saremo in 10 miliardi sulla Terra ed apparecchiare la tavola per tutti sarà fondamentale.

La scienza sta cercando da tempo nuovi modi per produrre, distribuire e consumare cibo. Modi che siano prima di tutto sostenibili, come ci spiega il professor Salvatore Ceccarelli, una delle autorità al mondo in materia.

E modi che bandiscano per sempre il paradosso degli sprechi, problema di cui parliamo con il professor Andrea Segrè.

In onda giovedì 22 novembre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.