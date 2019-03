Memex Doc: Donne di Scienza Memex Doc - Donne di Scienza - pt.15: Elena Cattaneo

Le donne che sono diventate icone dell’universo scientifico non sono certo le sole che hanno operato con successo nel mondo della scienza, ma sono quelle che hanno aperto la strada alle altre, con la loro volontà, la loro abilità, con talento e protervia, in un mondo a volte apertamente ostile. In questo programma incontriamo le ricercatrici italiane più affermate di oggi e raccontiamo le storie delle grandi protagoniste della scienza del passato.

In questo episodio la storia di Elena Cattaneo, farmacologa e biologa nota soprattutto per i suoi studi sulla malattia di Huntington e per le sue ricerche sulle cellule staminali. Elena Cattaneo è la più giovane senatrice a vita mai nominata in Italia, nonché la terza donna ad aver ricevuto questa carica.

In onda domenica 10 marzo alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.