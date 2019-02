Memex Doc: Vita da Ricercatore Memex Doc - Vita da ricercatore - pt.17: Notte dei Ricercatori

Bestiario del mondo della scienza. Con Davide Coero Borga andiamo alla scoperta della vita quotidiana del ricercatore. Bestia rara, figura bizzarra e aliena per molti, il ricercatore è una persona come noi: sorpresa! Lavora sodo, tiene famiglia e il mercoledì sera ha il calcetto con gli amici. Ma cosa combina dentro il laboratorio? Dove vive? Che posti frequenta? Lo scopriremo sul campo perché, come diceva Feynman: "l’esperimento è il solo giudice della verità scientifica".

In questa puntata speciale scopriamo i segreti della Notte dei Ricercatori attraverso la voce dei suoi protagonisti.

In onda sabato 23 febbraio alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.