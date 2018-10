Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.68)

A partire da una scoperta degli anni Novanta da parte del fisico John Pendry, il ricercatore dell’Università degli Studi di Torino Federico Bosia ci accompagna alla scoperta del mondo dei metamateriali e lo fa negli spazi del “Laboratory of Bio-inspired & Graphene Nanomechanics” del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Universita' di Trento.

Con l’astronomo Roberto Ragazzoni (Osservatorio Astronomico di Padova – Inaf) scopriamo com’è fatto un telescopio, mentre in studio Valerio Rossi Albertini intervista Tiziana Bonaldi (Direttore di Ricerca, IEO)

sui “batteri buoni” contro i tumori, per conoscere come si sviluppa un tumore.

Valerio dialoga anche con Davide Crepaldi - Docente di Neuroscienze Cognitive presso la SISSA di Trieste - a proposito del linguaggio umano e del modo in cui il cervello lo elabora. In altre parole, se ci chiediamo in quale modo le parole significano qualcosa per noi, le neuroscienze cognitive offrono una risposta grazie a due approcci teorici che hanno dominato il campo negli ultimi decenni: Crepaldi ci spiega tutto in modo approfondito.

In onda mercoledì 24 ottobre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.