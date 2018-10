Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.70)

Laura Cancedda, Assistant researcher dell’Istituto Dulbecco Telethon (DTI), racconta a Valerio Rossi Albertini una sperimentazione clinica sul progetto di ricerca che si occupa della sindrome di Down e di un farmaco diuretico - il bumetanide - per migliorare i disturbi di ansia e del sonno. In studio anche la ricercatrice dell’Inaf Isabella Pagano, per parlare del satellite Plato (Planetary Transits and stellar Oscillations), il cacciatore di esopianeti: partirà infatti - nel 2026 - una missione ESA con forte contributo italiano alla ricerca di pianeti simili al nostro.

Dall’universo dell’astrofisica al mondo dell’informatica e del digitale, con Gino Roncaglia - filosofo e professore di Informatica Umanistica dell’Università della Tuscia - che oggi ci racconta la storia dell’ingegnere e matematico statunitense Claude Shannon, padre della teoria dell’informazione, e della codifica binaria.

Con Marina Russo (Campus Biomedico - Roma) conosciamo un’altra storia di Scienza: è quella della cola, la notissima bevanda nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1886.

La rubrica dell’astrofisico Luca Perri – dal Teatro "La Conventicola degli Ultramoderni" di Roma – è dedicata alla storia dell’Ignobel per la Fisica a John Mainstone e a Thomas Parnell dell'Università del Queensland (Australia) per aver pazientemente condotto il cosiddetto esperimento della goccia di pece, iniziato nel 1927.

In onda lunedì 29 ottobre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt