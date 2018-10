Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.71)

Che cos’è un vaccino?

“Un vaccino non è null'altro che un agente infettivo reso innocuo o ucciso, o addirittura fatto a pezzi in una miscela di proteine, che viene inoculato sotto la pelle”: così Giovanni Maga, Responsabile della Sezione Enzimologia del DNA & Virologia Molecolare presso l'Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR di Pavia, che ci spiega come “il nostro sistema immunitario impari così a riconoscere l'agente infettivo e a ‘ricordarsi’ di produrre subito gli anticorpi protettivi quando lo incontrerà”.

Dalla virologia molecolare alla Biomimetica, perché andiamo negli spazi del Laboratory of Bio-inspired & Graphene Nanomechanics del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento dove incontriamo l’ingegnere civile Luigi Calabrese che ci racconta l’universo della robotica e in particolare ci illustra quei materiali comunemente chiamati “materiali attivi”: materiali in grado di deformarsi in modo controllabile e ripetibile a seguito di un campo esterno, per esempio elettrico.

Intervistato da Valerio Rossi Albertini, Vito Trianni - ricercatore all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR - ci illustra come capire il cervello guardando le api: il team di ricerca dell’Università di Sheffield e dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr ha scoperto, grazie a un modello matematico, che le api reagiscono all’unisono agli stimoli ambientali analogamente ai neuroni cerebrali, rivelando dinamiche del comportamento umano.

Come possono dei materiali artificiali dare istruzioni ai neuroni e influenzare il loro comportamento? È Laura Ballerini, docente di Fisiologia Umana presso la SISSA di Trieste, a condurci alla scoperta dei nanotubi per la ricrescita delle fibre nervose.

Infine, la rubrica condotta dal giornalista scientifico e scrittore Pietro Greco ci fa scoprire la storia del fisico René Blondlot e dei raggi N.

In onda mercoledì 31 ottobre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.