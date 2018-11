Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.74)

Che cosa ci raccontano le fotografie spaziali? Parliamo di “scatti astronomici” con l’astronomo Roberto Ragazzoni dell’Osservatorio Astronomico di Padova (Inaf).

Che cos’è e come si effettua una fotogrammetria per la ricostruzione di modelli 3D nel visibile e nel termico? Ce la mostra l’informatico Nicola Gaburro del Laboratorio di "Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina" del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona: è una tecnica che si presta molto bene all’utilizzo con i droni nel campo dei beni culturali, quindi per ricreare non soltanto opere d’arte, ma anche edifici e monumenti.

Dalle rubriche nei luoghi dell’eccellenza scientifica italiana agli ospiti in studio, protagonisti delle interviste di Valerio Rossi Albertini. Con Andrea Cavagna, ricercatore dell’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR, parliamo del “comportamento collettivo in biologia”: stormi di uccelli e sciami di insetti mostrano comportamenti collettivi straordinari che possono essere studiati con tecniche di meccanica statistica.

John Robert Brucato, ricercatore dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Inaf), ci racconta Osiris-Rex, la sonda della Nasa partita dalla base di Cape Canaveral nel settembre del 2016 alla conquista dell’asteoride Bennu.

Infine, l’astrofisico Luca Perri – dagli spazi del Teatro "La Conventicola degli Ultramoderni" di Roma – dedica la sua rubrica alla storia dell’Ignobel per l’Economia a Matthew Rockloff e a Nancy Greer.

In onda mercoledì 7 novembre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.