Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.77)

In questa puntata incontriamo l’ingegnere ambientale Alice Berardo, dottore di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento, per scoprire il potere dissipativo di un nodo. Grazie a Marina Russo (Campus Biomedico - Roma) ci addentriamo nella storia del glutine a partire dalla sua scoperta: non tutti sanno che “la scoperta della presenza di questa proteina nelle farine di frumento risale a poche centinaia di anni fa”.

Ospite in studio Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio di Sanità Digitale (Fondazione Bruno Kessler – Trento), che ci spiega la piattaforma TreC, che fornisce servizi sanitari online: è un ecosistema di applicazioni e dispositivi - in fase di sperimentazione sul campo in Trentino - adatto a supportare i cittadini e i loro familiari nella gestione quotidiana della loro salute.

Un’altra ospite è Isabella Pagano, ricercatrice dell’INAF: con lei Valerio dialoga su “CHEOS” (CHaracterizing ExOPlanet Satellite), il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti di piccole dimensioni.

In onda Mercoledì 14 Novembre ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.