Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.82)

Quando tocco una superficie, come faccio a stabilire se è liscia o ruvida? O meglio, come posso scoprire quanto è liscia o quanto è ruvida? Ebbene, esiste un modo per dirlo con certezza e a spiegarcelo è l’informatico Nicola Gaburro del Laboratorio di "Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina" del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, che in questa puntata ci espone “la microprofilometria per la ricostruzione 3D di superfici a livello micrometrico”.

Tra gli altri protagonisti della Scienza ospiti in questa puntata, Carlo Doglioni - Presidente dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia – che ci illustra nei dettagli l'energia che si libera con un terremoto, mentre Paolo Fiorina – Direttore del Centro di Ricerca pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi dell’Università Statale di Milano – ci fa conoscere un traguardo scientifico mondiale, firmato dalla sua squadra di ricerca, per la cura del diabete di tipo 1 grazie all’utilizzo di cellule staminali geneticamente corrette.

Valerio Rossi Albertini ci racconta il “DNA dell’amicizia”: sembra che l’amicizia sia, infatti, una questione di Dna, poiché gli amici avrebbero in comune più patrimonio genetico rispetto a due estranei. Sorprendente.