Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.84)

Dimenticare fa bene? Sì, lo dimostra uno studio pubblicato dal Canadian Institute for Advanced Research’s Learning in Machine and Brains Program e a raccontarcelo nei dettagli è Valerio Rossi Albertini.

In studio Valerio incontra Enrico Magli – docente presso il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino – per parlare di elettronica e in particolare del progetto “ToothPic”: un motore di ricerca che - data una macchina fotografica o una foto da essa scattata - è in grado di trovare online tutte le foto scattate proprio da quella macchina. Incontriamo anche Elena De Momi, ricercatore presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, che ci fa conoscere la sonda di Eden 2020 per operare e trattare il cervello.

E poi un viaggio nell’Italia scientifica grazie alle rubriche e ai protagonisti dei luoghi della scienza e dell’innovazione: l’oceanografia spiegata da Sandro Carniel, l’entomologia applicata raccontata dalla professoressa Lara Maistrello e i capitoli di storia della Scienza narrati dal giornalista scientifico e scrittore Pietro Greco.

In onda venerdì 30 novembre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.