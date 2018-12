Memex: Galileo Memex: Galileo (pt.87)

Valerio Rossi Albertini intervista Paolo Prati (Università di Genova e INFN) che ci spiega perché i meteoriti contengono granelli di polvere cosmica esponendoci i risultati ottenuti dall’esperimento LUNA - Laboratory for underground Nuclear Astrophysics – installato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Valerio dialoga anche con Dario Frascari, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna, che ci espone “MADFORWATER”, un progetto per combattere la crisi idrica in Nord Africa.

E poi ancora il magnifico universo della botanica spiegato da Manlio Speciale, curatore del Giardino Botanico di Palermo, ma anche il mondo dell’ingegneria genetica che scopriamo negli spazi del Laboratorio di Virologia molecolare “CIBIO” dell’Università di Trento grazie alla biologa molecolare Anna Cereseto e infine le curiosità scientifiche della Storia della Scienza raccontate dal giornalista scientifico e scrittore Pietro Greco.

In onda venerdì 7 dicembre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.