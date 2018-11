Memex Doc: Science & The City Memex - Science & The City - pt.3: Cuori in provetta

In questa puntata Mark Mercola, dello Stanford Cardiovascular Institute & Dept. of Medicine della Stanford University, e Aldo Ferrari, del Biothermofluidics Laboratory of Thermodynamics in Emerging Technologies dell'ETH Zurich (Politecnico di Zurigo), parlano del cuore artificiale, delle nuove tecniche per curare le malattie cardiache, della possibilità di rigenerare il cuore imparando a imitare il cuore del pesce zebra e della salamandra.