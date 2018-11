Memex Doc: Science & The City Memex - Science & The City - pt.4: Rigenerare cuori infranti

In questa puntata Mark Mercola, dello Stanford Cardiovascular Institute & Dept. of Medicine della Stanford University, e Aldo Ferrari, del Biothermofluidics Laboratory of Thermodynamics in Emerging Technologies dell'ETH Zurich (Politecnico di Zurigo), parlano delle cellule staminali come possibili ripetitori delle cellule cardiache, dell’uso di biomateriali per sostituire parti malate del cuore, dei nuovi materiali del futuro per le cure cardiache.

In onda martedì 20 novembre ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.