Memex Doc: Science & The City Memex - Science & The City - pt.5: Da dove veniamo

In questa puntata Claudio Tuniz, dell'Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics ICTP di Trieste, e David Caramelli, Direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, parlano della nostra origine africana, del viaggio evolutivo che ha visto prevalere il Sapiens sul Neanderthal, delle razze umane che non esistono e della diversità tra individui.

In onda martedì 27 novembre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.