Memex Doc: Science & The City Memex - Science & The City - pt.6: Il passato visto da lontano

In questa puntata Claudio Tuniz, dell'Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics ICTP di Trieste, e David Caramelli, Direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, parlano della fisica applicata all’antropologia, dell’uso del sincrotrone per scoprire la datazione dei reperti, del DNA usato per comprendere qualcosa in più sul nostro passato, della futura evoluzione dell’uomo.

In onda martedì 4 dicembre alle ore 21.30 su Rai Scuola canale 146 dt.