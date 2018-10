Digital World Paolo Gallese. I “cartonanimatosi”. Ipertesti interattivi

L'educatore museale Paolo Gallese pensa che la tecnologia non serva tanto per rendere le cose più semplici quanto per avvicinare i bambini alla complessità, alle cose difficili.

Uno dei metodi è quello di progettare degli strumenti informatici insieme a i bambini, in modo che possano essere usato anche da altri. I bambini hanno un forte senso di autocritica e quindi cercano l'approvazione degli altri bambini.

Gallese si è specializzato nel costruire ipertesti interattivi e buffi con i suoi piccoli studenti. I layout vengono prima disegnati dai bambini e poi realizzati tramite strumenti estremamente semplici.