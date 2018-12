Digital World Rocco Paladino. L`innovatore tecnologico. I mestieri del digitale

Rocco Paladino è un innovatore tecnologico, ossia si occupa di tutta la ricerca di nuovi dispositivi elettronici, come gli hololens oppure la realtà virtuale, e anche di software innovativi, come i motori per videogiochi.

Il suo percorso formativo comprende una laurea in informatica. Poi si è formato come autodidatta, continuando costantemente a imparare cose nuove, perché l'informatica cambia mese dopo mese.

Un aggiornamento incessante infatti è necessario, anche per proporre programmi innovativi, adatti a un pubblico sempre più esigente.