Digital World Valeria Pittiglio e Michele Collareta. Forme di Pace. Cura + Speranza = Emergency

"Entrare" nella realtà di Emergency, anche grazie al digitale. Ci racconta come è possibile Valeria PIttiglio, referente comunicazione per il grupppo Emergency di Pisa, che, in occasione dell'Internet Festival 2018, ha portato esperienze e storie dalla guerra, con l'Installazione multimediale "Forme di Pace".