Digital World Vera Gheno. Tutto fa social. L`italiano nell`epoca dello smartphone

La lingua dei social è solo una delle tante versioni dell'italiano che esistono, e fa paura solo a chi non la conosce. In realtà sui social confluiscono molte varietà linguistiche, come ad esempio quelle dialettali, e vi si affiancano anche modalità visuali come le emoticon. Oppure inglesismi prima inesistenti, che sono anch'essi un segno della vitalità dell'italiano. Ce ne parla Vera Gheno, responsabile social nientemeno che dell'Accademia della Crusca.