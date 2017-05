Condotto da Matteo Bordone, Digital World, è un viaggio nel mondo plasmato dalle tecnologie digitali e della connessione permanente.

Auto-narrazione, Libertà di espressione, Standardizzazione, Idiocrazia, Comunicazione uno a molti, Fine del lavoro, Condivisione della conoscenza, Proprietà, Privacy. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati, in puntate monografiche nelle quali il conduttore si muove in un viaggio a più tappe in uno spazio che è ad un tempo luogo fisico e luogo simbolico, rappresentativo degli snodi concettuali attraverso i quali compie il suo percorso.

Una volta c’era il Web, la promessa di una grande biblioteca di Babele cui attingere qualsiasi tipo di informazione. Poi è venuto il web 2.0, il web dei social, il web i cui contenuti sono in massima parte costituiti dalle informazioni che gli utenti stessi producono.

E’ il web di Facebook, di twitter e di tutte le piattaforme sociali. Con Digital world racconteremo cose diverse: un web semantico in gradi di interpretare i nostri desideri comprendendo il nostro linguaggio, un web georeferenziato in cui le informazioni che riceviamo sono legate al luogo in cui ci troviamo, un web basato su sofisticate forme di intelligenza artificiale. In tutti i casi parliamo di una nuova era della tecnologia, un’era in cui il web si fa onnipervasivo ma invisibile. In cui la sua integrazione avviene a tutti i livelli della nostra vita.