Zettel Debate. Fare filosofia

Un argomento, due posizioni a confronto: “Zettel”, in onda la domenica alle 18.30 su Rai Scuola (canale 146), racconta le grandi domande del pensiero umano e dell’attualità. E lo fa utilizzando una nuova modalità già affermata in molti Paesi europei e di casa nelle scuole anglosassoni, ma che ha radici italiane, in particolare nella “disputa” medioevale: il Debate. Due docenti, Maurizio Ferraris e Felice Cimatti, sono i “coach” di due diversi modi di affrontare, in un serrato contrasto, le diverse questioni difendendo la ragionevolezza della propria tesi. Entrambi incarnano un approccio argomentativo che si traduce in un scambio di opinioni utile a un confronto costruttivo con la posizione dell’altro, attraverso gli strumenti del pensiero attivati dalla “competenza” filosofica.

Obiettivo del progetto è “fare” concretamente filosofia e fornire strumenti di discussione utili agli studenti per sviluppare nelle classi il proprio confronto di opinioni. Per questo, in ogni puntata, ogni tema viene approfondito con una serie di schede grafiche e video da repertorio, interviste, servizi.

In chiusura, inoltre, “Zettel” propone una breve clip registrata in una scuola con alcuni ragazzi che avvieranno una discussione in classe a partire dalla trasmissione. La discussione sarà ripresa estesamente e riproposta online insieme alla puntata, con l’invito ad altre scuole a inviare i propri “Debate”, che verranno poi pubblicati sul portale di Rai Cultura.