Aderendo all’ottava edizione della campagna "Il Maggio dei libri" lanciata dal Cepell, Rai Scuola propone uno Speciale Web Vo(g)liamo leggere, articolato in tre sezioni:

La Costituzione italiana e la letteratura per adulti e ragazzi: in occasione del settantesimo anniversario della Costituzione italiana, il modo in cui la Costituzione è stata raccontata dalla letteratura per adulti e ragazzi;

-Alla scoperta delle meraviglie d’Italia con il Fai (serie di video di rai arte su luoghi d’arte italiani segnalati da esperti del settore);

-La lingua come strumento d’identità (rassegna di videointerviste sugli ultimi libri pubblicati su questo tema: da Storia illustrata della lingua italiana di Luca Serianni e Lucilla Pizzoli a Ama l’italiano di Annalisa Andreoli a Come non scrivere di Claudio Giunta)